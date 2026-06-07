Robbie Williams bringt Düsseldorf zum Beben: Schon Stunden vor dem Konzert strömen die Fans zum Stadion, wollen die besten Plätze ergattern und genießen die besondere Stimmung rund um das ausverkaufte Event. Viele Fans nehmen lange Wartezeiten in Kauf, um möglichst nah an die Bühne zu kommen. Trotzdem bleibt die Stimmung vor dem Stadion ausgelassen – alle freuen sich auf einen unvergesslichen Abend. Robbie Williams reißt das Publikum mit seiner Show mit. Auch nach über 30 Jahren auf der Bühne bleibt er ein Publikumsliebling und sorgt mit Hits wie „Angels“ und „Let Me Entertain You“ für Gänsehautmomente. Für das Zusatzkonzert am nächsten Tag gibt es noch Tickets ab 119 Euro.