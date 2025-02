Nachdem A$AP Rocky in seinem Strafprozess für nicht schuldig befunden wurde, feierten viele Prominente in den sozialen Medien seinen Freispruch, der ihn vor einer möglichen 24-jährigen Haftstrafe bewahrt. Der 36-jährige Rapper war wegen zweifacher schwerer Körperverletzung mit einer halbautomatischen Schusswaffe angeklagt worden, nachdem er 2021 während einer Auseinandersetzung auf seinen ehemaligen Freund A$AP Relli geschossen haben soll. Rockys langjährige Partnerin Rihanna feierte auf Instagram und schrieb: „Der Ruhm gebührt Gott und Gott allein! Dankbar, gedemütigt durch seine Barmherzigkeit!“ Die 'Love On The Brain'-Sängerin und Fenty Beauty-Gründerin war ständig im Gerichtssaal anwesend und saß oft bei Rockys Familie. Außerhalb des Gerichtsgebäudes antwortete Rihanna auf die Frage nach dem Verlust eines Jugendfreundes schnell: „Wie fühlt sich das wohl an?“, bevor Rocky antworten konnte. Auch andere Berühmtheiten reagierten auf den Freispruch. Nicki Minaj teilte ein Foto von Rocky und Rihanna mit ihren Kindern und schrieb: „Gott sei die Ehre.“ Kanye West postete ein Schwarz-Weiß-Foto vom Gericht mit einem Emoji für betende Hände, während 50 Cent Rockys Anwaltsteam auf Instagram lobte. Regisseur Spike Lee, der Rocky in seinem kommenden Film „Highest 2 Lowest“ spielt, feierte ebenfalls und dankte dem Richter und der Jury. Beim Verlassen des Gerichtsgebäudes drückte Rocky seine Dankbarkeit aus und sagte Reportern: „Ich bin dankbar und gesegnet, jetzt hier zu sein, ein freier Mann zu sein.“