Rihanna enthüllte auf der 2025 Met Gala ihre dritte Schwangerschaft und kam in einem Nadelstreifen-Look von Marc Jacobs, der ihren Babybauch hervorhob, als Letzte an. Sie kombinierte den Look mit einer gepunkteten Krawatte und einem übergroßen Hut und präsentierte ihre Schwangerschaft an einem Abend, der den Stil der Schwarzen und den Dandyismus feierte. Zuvor wurde sie in New York mit einem Cloche-Hut und einem abgeschnittenen Oberteil gesehen, wobei ihr sichtbarer Bauch für Gesprächsstoff im Internet sorgte. A$AP Rocky bestätigte die Nachricht gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters und sagte: „Es ist ein tolles Gefühl“, diesen Moment auf einem so hochkarätigen roten Teppich zu teilen. Rihanna ist für ihre gewagte Umstandsmode bekannt geworden und hatte zuvor gesagt: „Ich werde auf keinen Fall in einem Geschäft ohne Umstandsmode einkaufen gehen.“ In einem Gespräch mit der Vogue im Jahr 2022 erklärte die Sängerin, dass sie "diesen Part nicht verschwinden lassen wird, nur weil sich mein Körper verändert."