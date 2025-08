Sean „Diddy“ Combs wurde zum zweiten Mal nicht auf Kaution freigelassen, da ein Richter entschied, dass bei ihm weiterhin Fluchtgefahr besteht und er eine Gefahr für die Gemeinschaft darstellt. Richter Arun Subramanian entschied, dass eine Erhöhung der Kaution oder das Hinzufügen weiterer Bedingungen nichts an dem Ergebnis ändern würde, „angesichts der Umstände und der schweren Beweislast, die Combs trägt“. Subramanian zitierte Combs' gewalttätiges Verhalten in der Vergangenheit und sagte: „Diese Art von Gewalt, die hinter verschlossenen Türen stattfindet [...] ist mit Auflagen nicht zu kontrollieren.“ Er wies darauf hin, dass Combs' eigene Anwälte seine gewalttätige Vergangenheit während des Prozesses „eingeräumt“ hatten, was die Entscheidung, ihn vor der Verurteilung in Haft zu behalten, bekräftigte. Combs ist seit seiner Verhaftung im Jahr 2024 im Metropolitan Detention Center in Brooklyn inhaftiert und hat sich für seine Freilassung vor seiner Verurteilung am 3. Oktober eingesetzt. Während Combs vom Vorwurf des Sexhandels und der organisierten Kriminalität freigesprochen wurde, wurde er in zwei Fällen des Transports zur Prostitution für schuldig befunden. Seine Anwälte argumentierten, dass „außergewöhnliche“ Umstände seine Freilassung rechtfertigten, boten eine Kaution von 50 Millionen Dollar an und beriefen sich auf schlechte Haftbedingungen und eine angebliche falsche Anwendung des Mann Act. Sie behaupteten auch, dass er seit dem Ende seiner Beziehung mit Cassie Ventura im Jahr 2018 nicht mehr gewalttätig gewesen sei, mit Ausnahme eines Vorfalls im Jahr 2024 mit einer Ex-Freundin, die als „Jane“ bezeichnet wurde. Richter Subramanian wies diese Argumentation zurück und schrieb, dass die Beweise der Regierung zeigen, dass „Cassie Ventura und Jane geschlagen, genötigt, bedroht, belogen und schikaniert wurden.“