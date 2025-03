Ein Bundesrichter ordnete die Freigabe von geschwärzten Dokumenten im Zusammenhang mit dem Visumsantrag von Prinz Harry für die USA an, doch sein Einwanderungsstatus bleibt aus Sorge vor „Schaden und Schikane“ geheim. Die konservative Denkfabrik The Heritage Foundation hatte die Unterlagen mit der Begründung angefordert, dass das öffentliche Interesse das Recht von Prinz Harry auf Privatsphäre überwiege. Die Gruppe stellte in Frage, ob er bei seiner Übersiedlung in die USA im Jahr 2020 eine Sonderbehandlung erfuhr, insbesondere im Hinblick auf seinen früheren Drogenkonsum, der in seinen Memoiren 'Reserve' beschrieben wird. Das 82-seitige Dokument, das veröffentlicht wurde, enthält nicht seinen Visumsantrag und lässt Spekulationen darüber offen, ob er den Drogenkonsum offengelegt oder eine Ausnahmegenehmigung erhalten hat. Die Behörden beteuerten, der Antrag sei rechtmäßig und im Einklang mit den Einwanderungsbestimmungen bearbeitet worden. Die Biden-Administration kämpfte fast zwei Jahre lang darum, die Unterlagen unter Verschluss zu halten, wobei Beamte argumentierten, dass eine Offenlegung der Transparenz der Regierung nicht dienlich sei. Das Ministerium für Innere Sicherheit betonte, dass die Offenlegung von Harrys Visastatus zu Schikanen führen könnte. „Das ändert nichts am Gesamtbild. Es wurde in keiner Weise versucht, die Frage zu beantworten, ob er gelogen hat. Die massiv geschwärzten Dokumente werden nur den öffentlichen Druck erhöhen, den Antrag zu veröffentlichen. Die Behauptung, Harrys Privatsphäre müsse geschützt werden, ist eine Frechheit“, sagte der Direktor der Heritage Foundation, Nile Gardiner. Einige Experten spekulieren, dass Harry mit einem A-1-Diplomatenvisum eingereist sein könnte, das mehr Flexibilität erlaubt. Die Stiftung forderte US-Präsident Donald Trump auf, zu intervenieren, aber er lehnte ab und sagte der New York Post: „Ich werde ihn in Ruhe lassen... Er hat genug Probleme mit seiner Frau.