Verteidiger Alan Jackson weigerte sich, die Gründe für die Mandatsniederlegung im Fall Nick Reiner preiszugeben – weniger als einen Monat nachdem Reiners Eltern tot in ihrem Haus aufgefunden worden waren. Auf die Frage nach seinem plötzlichen Rückzug erklärte Jackson im Podcast „Hot Mic“ zu Billy Bush: „Das ist eine vertrauliche Angelegenheit … Ich bin nicht bereit, darüber Auskunft zu geben.“ Als Bush fragte, ob es um Geld ginge, entgegnete Jackson schroff: „Sie können nicht behaupten, dass es Probleme mit dem Honorar gab, denn das habe ich nie gesagt.“ Auf einer Pressekonferenz am Tag seines Rücktritts sagte Jackson: „Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle lagen, haben es uns leider unmöglich gemacht, Nick weiterhin zu vertreten.“ Er äußerte zudem sein Vertrauen in Reiners Unschuld und erklärte: „Nach kalifornischem Recht ist Nick Reiner nicht des Mordes schuldig.“ Ein Sprecher der Familie Reiner erklärte, man habe „vollkommenes Vertrauen in den Rechtsweg und werde sich nicht weiter äußern.“ Am 14. Dezember 2025 fand Romy Reiner ihren Vater, den Hollywood-Regisseur Rob Reiner, und ihre Mutter Michelle erstochen in ihrem Haus auf. Nick wurde später verhaftet und wegen Mordes an seinen Eltern angeklagt. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung oder die Todesstrafe.