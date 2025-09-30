Quentin Tarantino dankte Robert Redford während des Burbank International Film Festivals öffentlich für seinen Einfluss auf den Independent-Film. Redford, der am 16. September im Alter von 89 Jahren verstarb, gründete das Sundance Film Festival und Institute, wichtige Institutionen zur Förderung von Indie-Filmemachern in den USA. Nach der Verleihung des Burbank Vanguard Award nahm Tarantino an einer Live-Fragerunde mit Scott Feinberg von The Hollywood Reporter teil, um über seine frühen Karrierejahre zu reflektieren. „Ohne das Sundance Film Institute wäre keiner von uns unabhängigen Filmemachern dort, wo wir heute sind“, sagte Tarantino über seine Erfahrungen beim Sundance Film Festival 1991. Während der Entwicklung seines Debütfilms „Reservoir Dogs“ besuchte er das Directors Lab des Sundance Film Festivals, wo er von Ikonen wie Stanley Donen und Terry Gilliam betreut wurde. Bei einem Empfang am selben Abend wurde ihm die Bedeutung der Unterstützung durch Sundance bewusst: „Eine Menge Geld und eine Menge Menschen widmen ihre Zeit nur uns, nur um uns eine Chance zu geben.“ „Sie sagten: ‚Du bist jung, und wir werden dich vielleicht kritisieren ... aber wir sehen dich‘“, sagte Tarantino über die Regisseure, die ihn durch das Institut unterstützt haben. Unter dem Applaus des Publikums schloss Tarantino: „Vielen Dank, Mr. Redford.“