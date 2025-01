Prozess von Blake Lively und Justin Baldoni für März 2026 angesetzt Ein New Yorker Richter hat einen Verhandlungstermin für März 2026 angesetzt, da sich die öffentliche Fehde zwischen Blake Lively und ihrem „Nur noch ein einziges Mal“-Co-Star und Regisseur Justin Baldoni weiter zuspitzt. Der Richter wird möglicherweise Livelys Belästigungsklage mit Baldonis 400-Millionen-Dollar-Gegenklage wegen Verleumdung verbinden. Der Schauspieler behauptete vor kurzem, Baldonis Anwalt Bryan Freedman betreibe „diese außergerichtliche Kampagne, um dieses Verfahren und die öffentliche Wahrnehmung der Klagen vor diesem Gericht zu beeinflussen“. In einer separaten Klage in Texas fordert Lively die Aussage von Jed Wallace, einem Krisenmanager, der ihrer Meinung nach Online-Kampagnen zur Schädigung ihres Rufs während der Veröffentlichung des Films orchestriert hat. „Er setzte eine digitale Armee im ganzen Land ein, unter anderem in New York und Los Angeles, um verunglimpfende Inhalte zu erstellen, zu verbreiten und zu manipulieren, die auf Social-Media-Plattformen und in Internet-Chatforen authentisch zu sein schienen“, so Lively in der Klageschrift. Lively hat Baldoni beschuldigt, in ihre Privatsphäre eingedrungen zu sein, sie unter Druck gesetzt zu haben, nach der Schwangerschaft Gewicht zu verlieren, und eine Kampagne zur Schädigung ihres Rufs inszeniert zu haben. Baldonis Team hat diese Anschuldigungen als falsch und hetzerisch zurückgewiesen. Der „Gossip Girl“-Star reichte im Dezember auch eine Klage wegen sexueller Belästigung ein und behauptete, dass er Vergeltungsmaßnahmen ergriffen habe, nachdem er Bedenken hinsichtlich der Sicherheit am Arbeitsplatz geäußert hatte. Baldoni reichte Gegenklage ein und behauptete, Lively habe Behauptungen erfunden, um seiner Karriere zu schaden, und beschuldigte ihren Ehemann Ryan Reynolds, ihn unter Druck gesetzt zu haben, das Drehbuch zu ändern. Außerdem reichte er eine Verleumdungsklage in Höhe von 400 Millionen Dollar gegen die New York Times wegen ihrer Berichterstattung über die Angelegenheit ein. Von Baldonis Team veröffentlichtes Filmmaterial, das Livelys Belästigungsvorwürfe widerlegen soll, wurde von beiden Seiten als Beweis für ihre Darstellung angeführt. Beide streiten die Vorwürfe der jeweils anderen Seite weiterhin ab.