Sydney Sweeney hat sich nach einer Reihe von negativen Kommentaren zu Fotos von ihr im Bikini gegen Body-Shaming gewehrt. Der „Euphoria“-Star hat auf Instagram ein Video gepostet, das viele dieser Kommentare zusammenfasst, darunter auch einige, die der Schauspielerin raten, abzunehmen. Das Video endete mit Clips, die Sweeney beim Training für ihre kommende Rolle als weibliche Boxlegende Christy Martin zeigen. Mehrere Schauspieler verteidigten die 27-Jährige, darunter auch ihr „Anyone But You“-Kollege Glen Powell, der ihren Beitrag mit den Worten kommentierte, ihr Martin-Biopic werde „Feuer und Flamme“ sein. Isabel Merced schrieb, dass die Leute, die solche Kommentare schreiben, „das nie persönlich sagen würden“, weil sie „zu viel Angst haben“. 'Riverdale'-Star Lili Reinhart kommentierte, dass Sweeney „unglaublich“ aussehe und dass ihre Hingabe an ihr Projekt „sehr inspirierend“ sei. Sweeney hat für die ikonische Rolle von Martin trainiert, der ersten Frau, die von Don King unter Vertrag genommen wurde und in den 90er Jahren die erfolgreichste Boxerin Amerikas war.