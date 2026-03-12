Hollywoodstars stellen ihre Herkunft oft stolz zur Schau und feiern ihre exotischen Familiengeschichten. Doch hinter Akzent und öffentlicher Fassade verbergen viele Prominente ihre irischen Wurzeln vor einem Großteil ihrer Fans. Barack Obama entdeckte während seines Präsidentschaftswahlkampfs 2007 seine irischen Vorfahren. Sein Ururgroßvater, Falmouth Kearney, wanderte in den 1850er-Jahren von Irland in die USA aus. 2011 besuchte Obama Kearneys Heimatstadt Moneygall, genoss dort ein Guinness und scherzte mit den Einheimischen: „Ich bin Barack Obama, von den Moneygall Obamas, und ich bin wieder zu Hause.“ Obwohl Robert De Niro oft mit seiner italienisch-amerikanischen Herkunft in Verbindung gebracht wird, hat er tatsächlich starke irische Wurzeln. Drei seiner Großeltern waren irischer Abstammung, darunter seine Großmutter väterlicherseits, Helen O’Reilly. Der Schauspieler setzte sich sogar mit dieser Seite seiner Herkunft auseinander, als er 2019 in dem Film „The Irishman“ den realen Mafioso Frank Sheeran verkörperte. Auch die Schauspielerin und Filmemacherin Olivia Wilde hat enge irische Wurzeln und besitzt sogar einen irischen Pass. Ihr Großvater war der irische Schriftsteller Claud Cockburn, und sie studierte später Schauspiel an der Gaiety School of Acting in Dublin. Ihr Künstlername ist sogar von dem berühmten irischen Schriftsteller Oscar Wilde inspiriert. John Travolta spricht nicht oft öffentlich über seine irischen Wurzeln, doch die Verbindung ist in seiner Familiengeschichte tief verwurzelt. Sein Urgroßvater mütterlicherseits, James Burke, wurde 1854 in Kerry geboren, was dem „Pulp Fiction“-Star eine dauerhafte Verbindung zu Irland verleiht.