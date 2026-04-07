Es ist kein Geheimnis, dass Prominente oft über vielfältige Talente verfügen, doch manche Stars besitzen Fähigkeiten, die wirklich überraschen. Hier sind einige Stars, die ihre Fans abseits der Leinwand auf unerwartete Weise verblüfft haben: Nehmen wir zum Beispiel Terry Crews. Bekannt für seine komödiantischen Rollen und seine Footballkarriere, ist er auch ein begabter Künstler. Von Skizzen bis hin zu großformatigen Gemälden hat Crews seine Werke sogar in der „Jimmy Kimmel Live!“-Show präsentiert und ein Cover für das Magazin Ad Age illustriert. Für ihn ist Kunst mehr als ein Hobby – sie ist eine große Leidenschaft. James Cameron ist dank seiner bahnbrechenden Filme wie „Titanic“ und „Avatar“ weltbekannt, doch seine Talente reichen weit darüber hinaus. Der Autor, Regisseur und Produzent ist auch Tiefseeforscher. Berühmt wurde er durch seinen Solotauchgang zum Grund des Marianengrabens, dem tiefsten Punkt des Ozeans. Comedy-Fans kennen Steve Martin als schlagfertigen Schauspieler und Entertainer, doch er ist auch ein talentierter Musiker. Der Emmy-Preisträger und Kinostar ist auch ein begabter Banjospieler und wurde für sein Instrumentalspiel mit einem Grammy ausgezeichnet. Damit beweist er, dass sein künstlerisches Talent weit über das bloße Erzählen von Lachern hinausgeht. Und dann ist da noch Natalie Portman. Obwohl sie vor allem für ihre ikonischen Rollen in „Black Swan“, „Jackie“ und „Star Wars“ bekannt ist, hat sie auch eine intellektuelle Seite. Die Harvard-Absolventin hat sogar neurowissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und damit gezeigt, dass ihre Talente weit über die Schauspielerei hinausreichen.