Wenn man sich einige der meistdiskutierten Trennungen Hollywoods ansieht, endete nicht jede Liebesgeschichte im Streit. Viele Ex-Paare blieben auch nach der offiziellen Trennung noch lange in engem Kontakt. Nehmen wir zum Beispiel Brad Pitt und Jennifer Aniston, die im Jahr 2000 heirateten und sich fünf Jahre später trennten. Trotz des starken öffentlichen Interesses blieben die beiden gut befreundet und verbrachten sogar einen freundschaftlichen Moment backstage bei den SAG Awards 2020, wo sie nach ihren großen Erfolgen lächelnd plaudernd gesehen wurden. Auch Bruce Willis und Demi Moore, die 1987 heirateten und sich im Jahr 2000 scheiden ließen, sind Beispiele dafür. Obwohl ihre romantische Beziehung endete, präsentierten sie sich weiterhin als Familie für ihre drei Töchter. Über die Jahre blieb diese Bindung stark, und Moore unterstützte Willis auch nach seiner Diagnose von frontotemporaler Demenz im Jahr 2022. Manche Promi-Trennungen haben sogar die Art und Weise, wie über Trennungen gesprochen wird, verändert. Gwyneth Paltrow und Chris Martin waren über zehn Jahre zusammen, bevor sie 2014 ihre einvernehmliche Trennung bekannt gaben. Seitdem verbindet sie eine enge Freundschaft, während sie sich gemeinsam um ihre Kinder kümmern. Sie sprechen oft darüber, wie sich ihre Beziehung einfach entwickelt hat. Manchmal waren die Grenzen von Anfang an nicht klar definiert. Mindy Kaling und BJ Novak lernten sich am Set von „The Office“ kennen und führten eine On-Off-Beziehung, die fast genau ihren Rollen in der Erfolgssitcom entsprach. Heute sind sie weiterhin eng befreundet, und Novak ist Patenonkel von Kalings Kindern. Das beweist, dass manche Beziehungen kein traditionelles Etikett brauchen, um zu halten.