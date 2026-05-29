Hollywood-Talent liegt offenbar in der Familie, und das nicht nur hinter den Kulissen. Von emotionalen Dramen bis hin zu Blockbustern – zahlreiche A-Prominente haben gemeinsam mit ihren Kindern in unvergesslichen Rollen zusammengearbeitet. Ein herausragendes Beispiel sind Andie MacDowell und ihre Tochter Margaret Qualley, die gemeinsam in der Netflix-Miniserie „Maid“ mitwirkten. Qualley spielte Alex, eine junge Mutter, die versucht, ihr Leben neu zu ordnen, während MacDowell ihre Filmmutter Paula verkörperte, deren bipolare Störung die Beziehung der beiden Figuren stark belastete. Qualley verriet später, dass die Besetzung ihrer Mutter ihre eigene Idee war und nannte es „den größten Schwindel, den ich je durchgezogen habe“. Sie beschrieb die Dreharbeiten außerdem als „eine der surrealsten Erfahrungen meines Lebens“, insbesondere während der Pandemie. Ein weiteres ikonisches Duo sind Meryl Streep und ihre Tochter Mamie Gummer, die 2015 gemeinsam in dem Film „Ricki and the Flash“ zu sehen waren. Der Film handelt von einem Mutter-Tochter-Gespann mit angespanntem Verhältnis, und Streep selbst setzte sich dafür ein, dass Gummer mitwirkte. Es war nicht einmal das erste Mal, dass die beiden gemeinsam vor der Kamera standen; Gummer spielte Streeps Baby in dem Film „Sodbrennen“ von 1986 und später eine jüngere Version ihrer Mutter in dem Film „Evening“ von 2007. Und natürlich standen Will Smith und sein Sohn Jaden Smith in „Das Streben nach Glück“ gemeinsam vor der Kamera, wo sie in einer von Wills gefeiertsten Darbietungen Vater und Sohn verkörperten. Will erinnerte sich in seinen Memoiren von 2021 sogar an den Moment, als Jaden die Rolle bekam: „Das Studio wollte einfach die Probleme vermeiden, die mit seiner Besetzung verbunden gewesen wären. Aber Vorsprechen für Vorsprechen bewies er in all seiner unschuldigen, sechsjährigen Pracht, dass er der richtige Schauspieler für die Rolle war.“ Die beiden spielten 2013 auch in dem Science-Fiction-Film „After Earth“ erneut zusammen.