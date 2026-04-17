Manche der größten Namen Hollywoods lebten nicht immer ihren Traum; einige von ihnen schliefen buchstäblich in ihren Autos, bevor sie endlich ihren großen Durchbruch schafften. Nehmen wir Chris Pratt. Bevor er durch „Parks and Recreation“ berühmt wurde und später in „Jurassic World“ zum Actionstar avancierte, lebte er in einem von Flöhen und Mäusen verseuchten Van auf Maui, nachdem er von einem Freund ein One-Way-Ticket angenommen hatte. Während seiner Arbeit in einem Restaurant lernte er die Schauspielerin Rae Dawn Chong kennen, die ihn für ihr Regiedebüt besetzte. Dies brachte ihn nach Los Angeles, wo seine Karriere Fahrt aufnahm. Auch James Cameran schlug sich vor dem Welterfolg von „Terminator“ nur mühsam durch. Er lebte sogar zeitweise in seinem Auto, während er das Drehbuch schrieb. Die Studios waren von der Idee angetan, wollten ihn aber nicht als Regisseur engagieren, bis die Produzentin Gale Anne Hurd ihn unterstützte, die Rechte für einen Dollar kaufte und ihm so den großen Durchbruch ermöglichte. Der mittlerweile ikonische Film spielte über 77 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Der Komiker Jim Carrey wuchs in einer Familie auf, die in einem VW-Bus in Kanada lebte. Sie zogen ständig um und zelteten in Notzeiten sogar auf dem Rasen von Verwandten. In diesen Jahren entwickelte er den Humor, der später seine Karriere auf der Bühne und im Kino prägen sollte. Ende der 1980er-Jahre, nachdem seine Stand-up-Auftritte ausblieben, war Steve Harvey obdachlos und lebte drei Jahre lang in seinem Ford Tempo. Er duschte in Tankstellen und Hotelbädern. Sein großer Durchbruch kam mit einem Engagement bei „Showtime at the Apollo“, das seiner Karriere den entscheidenden Schub gab.