Wenn es um Steuern geht, sind selbst die größten Stars nicht vor dem Finanzamt sicher. Von horrenden Steuernachzahlungen bis hin zu strafrechtlichen Anklagen – einige Prominente mussten diese Lektion auf die harte Tour lernen. Nehmen wir zum Beispiel den legendären Schauspieler Nicolas Cage. Der Hollywoodstar soll nach Jahren verschwenderischen Lebensstils, in denen er Yachten, Schlösser und sogar einen Dinosaurierschädel erwarb, enorme Steuerschulden angehäuft haben. Cage saß auf 6,2 Millionen Dollar Schulden und war gezwungen, viele seiner Luxusgüter, darunter Autos und Häuser, zu verkaufen, um seine Schulden zu begleichen. Auch Lauryn Hill, die Grammy-prämierte Musikikone, saß 2013 drei Monate im Gefängnis und weitere drei Monate im Hausarrest, nachdem sie 554.000 Dollar Steuern nicht bezahlt hatte. Die Hip-Hop-Ikone schuldete außerdem rund 500.000 Dollar an staatlichen und Bundessteuern für nicht deklarierte Einkünfte. Sie zahlte schließlich den gesamten Betrag, doch ihre finanziellen Probleme schockierten ihre Fans. Apropos legendäre Musiker: Country-Superstar Willie Nelson hatte einst mit unglaublichen 32 Millionen Dollar Steuerschulden zu kämpfen. Die enorme Steuerlast entstand angeblich dadurch, dass sein Steuerberater sein Geld in betrügerischen Steueroasen angelegt hatte. Die Folge war, dass die US-Steuerbehörde (IRS) einen Großteil des Vermögens der Country-Legende beschlagnahmte. Um die Schulden zu begleichen, nahm Nelson das Album „The IRS Tapes: Who’ll Buy My Memories“ auf.