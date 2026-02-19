Ruhm ist vergänglich, und das Internet reagiert schnell. Im einen Moment ist man Amerikas Liebling, im nächsten ein abschreckendes Beispiel mit einem Trend-Hashtag. Nehmen wir Dave Grohl als Beispiel. Jahrelang war er der Inbegriff des Rockstars – strahlend auf der Bühne, großzügige Trinkgelder an der Bar und fröhliches Jammen mit Musikern wie Paul McCartney und Phoebe Bridgers. Er heiratete 2003 Jordyn Blum, zog drei Töchter groß und galt als der netteste Kerl im Musikgeschäft. Dann veröffentlichte er ein Geständnis auf Instagram: Er hatte ein Kind außerhalb seiner Ehe gezeugt. Von einem Moment auf den anderen war sein Nimbus dahin. Fans, die ihn quasi in die Hall of Fame der sympathischen Typen aufgenommen hatten, mussten zweimal hinschauen. Er ist immer noch talentiert, immer noch wohltätig – aber über Nacht zerbrach das Märchen. Und dann ist da noch Ellen DeGeneres, einst die unangefochtene Königin der Nachmittagsunterhaltung. Der Skandal begann, als Dakota Johnson Ellen DeGeneres live im Fernsehen ruhig wegen der Einladung zu ihrer 30. Geburtstagsfeier korrigierte. Ein freundschaftliches Footballspiel mit George W. Bush sorgte dann für Aufsehen. Doch 2020 war der eigentliche Tiefschlag: Beschwerden von Mitarbeitern, Unklarheiten bezüglich der Bezahlung und Vorwürfe eines vergifteten Arbeitsklimas. 2022 wurde die „Ellen DeGeneres Show“ nach 19 Jahren eingestellt. Und schließlich Mel Gibson. 2006 zerstörte ein betrunkener, antisemitischer Ausbruch während einer Trunkenheitsfahrt sein Image als Frauenschwarm auf spektakuläre Weise. Hollywood reagierte entsetzt. Agenten distanzierten sich. Einige Jahre später tauchten während einer turbulenten Trennung weitere brisante Aufnahmen auf. Irgendwie schaffte er es, weiterzuarbeiten. Ein Beweis dafür, dass in Hollywood selbst ein ramponierter Ruf noch eine Fortsetzung möglich ist.