In den letzten Jahren haben sich immer mehr prominente Eltern dafür eingesetzt, ihre Kinder ohne strikte Geschlechterstereotypen großzuziehen und Individualität über Etiketten und Erwartungen zu stellen. In einem Vogue-Interview im Jahr 2018 teilte Beyoncé mit, dass sie ihren Töchtern beibringt, sich selbst als Führungspersönlichkeiten zu sehen, indem sie sagte, sie seien „CEOs, als Chefs, und sie wüssten, dass sie das Drehbuch für ihr eigenes Leben schreiben können – dass sie ihre Meinung äußern können und ihnen keine Grenzen gesetzt sind. Sie müssen kein bestimmter Typ sein oder in eine bestimmte Kategorie passen.“ Sie legte auch Wert darauf, ihren Sohn so zu erziehen, dass er sowohl stark als auch einfühlsam ist, und ihren Kindern gleichzeitig zu ermöglichen, zu lieben, wen sie lieben wollen, und sich nach ihren eigenen Vorstellungen zu definieren. Megan Fox hat sich auch bei ihren drei Söhnen für eine geschlechtergerechte Erziehung eingesetzt. Sie hat den Selbstausdruck ihrer Kinder schon in jungen Jahren unterstützt, darunter auch einer ihrer Söhne, der bereits im Alter von zwei Jahren Kleider trug. In einem Interview mit Glamour erklärte Fox, dass sie Bücher über Transgender-Kinder und Geschichten über Jungen, die Kleider tragen, vorstellte und so dazu beitrug, verschiedene Formen der Identität und des Ausdrucks zu Hause zu normalisieren. Pink hat ihren Haushalt auch als „etikettenlos“ beschrieben und 2018 gegenüber dem People-Magazin erklärt, dass sie es gänzlich vermeidet, ihrer Familie Identitätsetiketten anzubringen. Stattdessen konzentriert sie sich darauf, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie sich frei von gesellschaftlichen Erwartungen fühlen, die an Geschlechterrollen gebunden sind. Und dann ist da noch Angelina Jolie, die seit langem dafür bekannt ist, die sich weiterentwickelnde Selbstdarstellung ihrer Tochter Shiloh zu unterstützen, einschließlich ihrer Wahl von Kurzhaarfrisuren und Kleidungsstilen, die ihr ein angenehmes Gefühl geben. In jungen Jahren entschied sich Shiloh auch kurz dafür, sich mit einem neuen Namen anzusprechen, John, und begann, Anzüge und Hosen zu tragen, während Jolie weiterhin ihre Individualität unterstützte.