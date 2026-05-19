Hollywood war schon immer reich an Dramen, und nirgendwo wird das deutlicher als im Liebesleben seiner größten Stars. Scheidungen sind in der Unterhaltungsbranche zwar üblich, doch einige Ikonen haben bemerkenswert lange Listen gescheiterter Ehen vorzuweisen. Liza Minnelli führt unsere Liste mit vier Ehen an. Ihre Verbindung mit Peter Allen hielt nicht lange, während ihre Ehe mit Jack Haley Jr. nur vorübergehende Stabilität brachte. Mark Gero blieb ihr längster Partner, gefolgt von einer turbulenten Beziehung mit David Gest, die öffentlich ausgetragen wurde. Auch Martin Scorsese war viermal verheiratet. Seine frühe Ehe mit Laraine Marie Brennan endete mit dem Aufstieg seiner Karriere, gefolgt von einer kurzen Ehe mit der Schriftstellerin Julia Cameron. Danach heiratete er Isabella Rossellini und Barbara De Fina, bevor er mit Helen Morris seine dauerhafte Lebensgefährtin fand. Billy Bob Thornton ließ sich fünfmal scheiden, was seinen unberechenbaren Lebensstil widerspiegelt. Seinen frühen, kurzlebigen Ehen ging seine vielbeachtete Beziehung mit Angelina Jolie voraus, die für ihre exzentrischen öffentlichen Liebesbekundungen in Erinnerung blieb. Larry King erlebte im Laufe der Jahrzehnte sechs Scheidungen, darunter zwei Ehen mit Alene Akins. Seine spätere Ehe hielt länger und bot ihm in seinem ansonsten turbulenten Liebesleben seltene Stabilität. Mickey Rooney übertraf sie alle mit sieben Scheidungen, angefangen mit Ava Gardner und gefolgt von einer Reihe kurzer Beziehungen, die von seinem anspruchsvollen Leben in Hollywood geprägt waren. Seine letzte Partnerschaft mit Jan Chamberlin bot ihm die dauerhafte Verbindung, nach der er jahrzehntelang gesucht hatte.