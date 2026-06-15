Nicht jeder Prominente stammt aus einer Hollywood-Familie. Tatsächlich wurden einige der größten Stars von Eltern mit überraschend normalen Berufen großgezogen. Für Margot Robbie war Hollywood weit weg von zu Hause. Sie wuchs im ländlichen Australien auf und wurde hauptsächlich von ihrer Mutter, einer Physiotherapeutin, erzogen, nachdem ihr Vater sie früh verlassen hatte. Robbie verbrachte einen Teil ihrer Kindheit damit, auf der elterlichen Farm mitzuhelfen, und Jahre später, nachdem sie mit ihrer Rolle in „The Wolf of Wall Street“ ihren Durchbruch feierte, nutzte sie ihre Einnahmen, um die Hypothek ihrer Mutter abzubezahlen. Auch Jessica Chastains familiärer Hintergrund war bodenständig. Ihr Stiefvater arbeitete als Feuerwehrmann, doch bevor er in ihr Leben trat, verdiente Chastains Mutter als alleinerziehende Mutter hart, um die Familie zu ernähren. Chastain sprach später offen über die finanziellen Schwierigkeiten ihrer Kindheit und erinnerte sich an Zeiten, in denen nicht immer genug zu essen da war. Auch Leonardo DiCaprio wuchs außerhalb des Hollywood-Systems auf. Seine Mutter arbeitete als Anwaltsgehilfin, sein Vater war Underground-Comicautor und -vertreiber. DiCaprio verdankt es seinem Vater, dass er schon früh seine Kreativität entdeckte, indem er ihn oft in Comicläden mitnahm und ihn lokalen Künstlern vorstellte. Auch Dolly Partons Kindheit war von harter Arbeit geprägt. Ihr Vater arbeitete zunächst als Pächter, bevor er auf eigenem Land Tabak anbaute und nebenbei auf dem Bau arbeitete, um die Familie zu unterstützen. Parton betont immer wieder, dass die Entschlossenheit und der Einsatz ihres Vaters maßgeblich ihren eigenen Weg zum Erfolg beeinflusst haben.