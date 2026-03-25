Bei einigen der größten Stars der Welt geht es bei den negativen Reaktionen nicht immer um ihre Arbeit selbst, sondern um Momente, in denen ihnen vorgeworfen wird, sich an fremden Kulturen zu bedienen, und die darauffolgenden Reaktionen. 2016 arbeiteten Coldplay und Beyoncé für „Hymn for the Weekend“ zusammen und drehten das Video während des Holi-Festes in Mumbai. Die farbenfrohen Szenen und Beyoncés Bollywood-inspirierte Looks im Video stießen auf Kritik. Einige argumentierten, die indische Kultur werde dadurch auf eine Kulisse für ein Spektakel reduziert, anstatt sie authentisch zu feiern. Fans diskutierten, ob das Video den Geist des Festes einfing oder es lediglich als Kulisse für ein Musikvideo nutzte. Zwei Jahre zuvor sorgte Pharrell Williams mit einem Native American Kopfschmuck auf dem Cover der britischen Elle für Kontroversen. Kritiker wiesen auf die kulturelle und spirituelle Bedeutung des Kleidungsstücks hin und argumentierten, es handele sich nicht um ein Kostüm. Pharrell entschuldigte sich später und beteuerte, er habe niemanden beleidigen wollen. Der Vorfall löste jedoch eine breitere Debatte über Mode und kulturelle Sensibilität aus. Kim Kardashian wurde wiederholt für ihre Frisuren kritisiert, insbesondere für ihre Cornrows, die sie „Bo-Derek-Zöpfe“ nannte. Sie verteidigte ihre Entscheidungen mit Bewunderung, doch Kritiker argumentieren, dass Absicht die Wirkung nicht aufhebt, und die Debatte hält online an. Auch Zac Efron löste 2018 eine Kontroverse aus, nachdem er ein Foto von sich mit Dreadlocks und dem Kommentar „Nur zum Spaß“ veröffentlicht hatte. Die Reaktionen waren geteilt, doch bei manchen traf es einen wunden Punkt. „Nichts in meiner Kultur ist 'nur zum Spaß'“, schrieb ein Kommentator und brachte damit die Frustration hinter der Kritik zum Ausdruck.