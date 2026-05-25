Die 90er-Jahre waren geprägt von Promi-Skandalen, Klatsch und Tratsch sowie öffentlichen Auseinandersetzungen. Hier sind einige Promi-Fehden aus den 90ern, die Sie vielleicht schon vergessen haben. Eine der berüchtigtsten Fehden der Filmgeschichte der 90er-Jahre tobte zwischen Schauspielerin Julia Roberts und ihrem Co-Star Nick Nolte. Berichten zufolge verstanden sie sich am Set von „I Love Trouble“ überhaupt nicht. In einem Interview mit der New York Times im Jahr 1993 sprach Roberts über ihre gegenseitige Abneigung und bezeichnete Nolte sogar als „absolut widerlich“. Ein Artikel der LA Times schilderte, wie die beiden Schauspieler am Set mehr Zeit mit ihren jeweiligen Doubles verbrachten als miteinander. „Der Prinz von Bel-Air“ war ein Klassiker der 90er-Jahre, doch hinter den Kulissen spielten sich einige unerwartete Dramen ab. In der vierten Staffel wurde Janet Hubert, die die resolute Tante Viv spielte, abrupt durch die Schauspielerin Daphne Maxwell Reid ersetzt. In einem Interview mit dem Jet Magazine sagte Will Smith, Star der Serie: „Ich kann ganz offen sagen, dass Janet Hubert die Serie zu einer Art ‚Tante Viv von Bel-Air‘ machen wollte.“ Nach ihrem Ausscheiden spekulierte Hubert, Smith könnte etwas mit ihrer Entlassung zu tun haben, und beschuldigte ihn in einem Interview mit Yahoo!, ihr „schreckliche Dinge“ angetan zu haben. In den 90er-Jahren repräsentierten Biggie Smalls und Tupac Shakur den Rap der Ost- bzw. Westküste. Tupac veröffentlichte mehrere Disstracks über Biggie und wurde sogar mit Smalls’ Ex-Frau in der Presse gesehen. In einem seiner Songs behauptet Tupac, mit ihr geschlafen zu haben. Nach Shakurs Ermordung 1996 beendete Biggie die Fehde mit den Worten: „Ein Mann gegen einen Mann hat die gesamte Westküste gegen die gesamte Ostküste aufgehetzt … Ich muss derjenige sein, der das Blatt wendet.“