Die 90er-Jahre waren geprägt von roten Teppichen, Blockbuster-Premieren und einigen legendären Hollywood-Romanzen, die still und leise in Vergessenheit gerieten. Rückblickend ist es überraschend, wie viele berühmte Paare einst die Schlagzeilen beherrschten, bevor sie getrennte Wege gingen. Eines der meistdiskutierten Paare des Jahrzehnts waren Sandra Bullock und Matthew McConaughey, die sich 1996 bei den Dreharbeiten zu „Die Jury“ kennenlernten. Ihre Chemie hielt auch am Set an, und McConaughey erzählte später dem Playboy: „Wir waren nach ‚Die Jury‘ eine Zeit lang zusammen und sind immer noch befreundet.“ Er betonte, dass sie über die Jahre eng verbunden geblieben seien. Auch Drew Barrymore und Luke Wilson waren ein Paar, die sich Ende der 90er-Jahre in Hollywood kennengelernt hatten. Barrymore erinnerte sich später im Gespräch mit Schauspielerin Kate Hudson, die zuvor mit Lukes Bruder Owen Wilson liiert gewesen war, an ihre Beziehung. Barrymore erklärte: „Es war eine offene Beziehung; wir waren jung“, und fügte hinzu, dass sie einfach Spaß hatten und das Leben nicht allzu ernst nahmen. Matt Dillon und Cameron Diaz sind ein weiteres Ex-Paar, das viele vergessen haben. Sie standen sogar 1998 gemeinsam für die Romantikkomödie „Verrückt nach Mary“ vor der Kamera. Diaz sagte einmal dem Guardian: „Ich liebe ihn unglaublich“, was unterstreicht, wie ernst ihre Beziehung einst war. Selbst nach der Trennung bezeichnete Dillon Diaz als seine „Muse“ und gab zu, dass ihn ihre Romanze tief berührt hatte. Und wer könnte Paula Abdul und John Stamos vergessen, die kurzzeitig ein Paar waren, bevor sie langjährige Freunde wurden? Stamos teilte später ein nostalgisches Foto der beiden auf Instagram mit dem Kommentar: „Die eiskalte Schlange und Amerikas Liebling. Wieder vereint und es fühlt sich so gut an.“