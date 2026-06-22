Lange bevor Promi-Beziehungen in den sozialen Medien ausgetragen wurden, fesselten Hollywood-Paare ihre Fans mit ihren Romanzen abseits der Leinwand. Während einige berühmte Paare die Zeit überdauert haben, sind andere weitgehend in Vergessenheit geraten. Eine unerwartete Verbindung war die zwischen Musikikone Diana Ross und Kiss-Frontmann Gene Simmons. Die beiden kamen Ende der 1970er-Jahre zusammen, nachdem Simmons Ross von seiner damaligen Freundin Cher vorgestellt worden war. Ihre Romanze hielt etwa zwei Jahre, und Jahrzehnte später sprach Simmons immer noch voller Zuneigung von Ross und sagte 2015 sogar dem „Mirror“, dass sie ihn „auf Trab gehalten“ habe. Ein weiteres Paar, das für Schlagzeilen sorgte, waren Sally Field und Burt Reynolds, die sich 1977 bei den Dreharbeiten zu „Ein ausgekochtes Schlitzohr“ kennenlernten. Sie führten mehrere Jahre lang eine On-Off-Beziehung, bevor sie sich 1982 trennten. Obwohl Reynolds Field später als die Frau bezeichnete, die er verpasst hatte, schilderte Field die Situation in einem Interview mit Variety im Jahr 2022 anders: „Er wollte einfach das haben, was ihm fehlte. Ich wollte mich damit einfach nicht auseinandersetzen.“ Auch Diane Keaton und Warren Beatty verliebten sich abseits der Leinwand, bevor sie gemeinsam in dem Film „Reds“ mitspielten. Obwohl ihre Beziehung leider nicht hielt, sprachen beide noch Jahre später voller Hochachtung voneinander. Keaton sagte sogar gegenüber Variety, Beatty habe die Gabe, Menschen das Gefühl zu geben, „absolut faszinierend“ zu sein. Und dann waren da noch Bernadette Peters und Steve Martin, die sich 1977 kennenlernten und ein Paar wurden und später, im Jahr 1979, in dem Hit „Der Vollidiot“ zusammen spielten. Peters blickte 2019 gegenüber dem Guardian auf ihre Zeit mit Martin zurück: „Er kann wild und verrückt sein, aber im Grunde ist er ein sehr ernsthafter Mann.“