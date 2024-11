Prinz Harrys Telefon-Hacking-Klage gegen den Herausgeber der Daily Mail wird voraussichtlich Anfang 2026 vor Gericht verhandelt werden. Die Prozesskosten für die beteiligten Parteien werden auf über 47,8 Millionen Dollar geschätzt. Harry ist einer von sieben Klägern, die Associated Newspapers wegen des Vorwurfs des Abhörens von Sprachnachrichten, auch bekannt als „Phone Hacking“, verklagen, der 30 Jahre zurückliegt. Dieser Fall ist Teil eines umfassenderen Rechtsstreits, an dem mehrere prominente Persönlichkeiten beteiligt sind, die dem Verlag ungesetzliche Aktivitäten, einschließlich Verletzungen der Privatsphäre, vorwerfen. Associated Newspapers hat jegliche Verwicklung in illegale Praktiken „entschieden bestritten“, aber sein Antrag auf Abweisung der Klagen wurde letztes Jahr abgelehnt. Die Anwälte, die die Kläger, darunter Elton John, Elizabeth Hurley und Sadie Frost, vertreten, schätzen, dass sie während des Prozesses rund 23,1 Millionen Dollar an Anwaltskosten ausgeben werden. Den Gerichtsunterlagen zufolge wird Associated Newspapers mit Gerichtskosten in Höhe von fast 25,1 Millionen Dollar rechnen müssen.