Prinz Harry und Meghan Markle haben auf die verheerenden Waldbrände in Südkalifornien reagiert und den Betroffenen Unterstützung und Ressourcen angeboten. Der Herzog und die Herzogin von Sussex veröffentlichten auf ihrer offiziellen Website eine Erklärung, in der sie auf die weitreichenden Auswirkungen der Brände auf Familien, Häuser, Schulen und medizinische Einrichtungen hinwiesen. Prinz Harry und Herzogin Meghan stellten eine Liste von Ressourcen zur Verfügung, mit denen Einzelpersonen, die „helfen wollen“, zu den humanitären Hilfsbemühungen beitragen können. Sie hoben die Bemühungen verschiedener Hilfsorganisationen hervor, darunter die World Central Kitchen von Chef José Andrés, CAL FIRE, die Animal Wellness Foundation, Airbnb und Baby2Baby. Harry und Meghan ermutigten ihre Anhänger auch, ihre Häuser für die Opfer des Feuers zu öffnen und „Kleidung, Kinderspielzeug (und) Kleidung und andere wichtige Dinge“ zu spenden. „Wenn ein Freund, ein geliebter Mensch oder ein Haustier evakuiert werden muss und Sie in der Lage sind, ihnen einen sicheren Unterschlupf in Ihrem Haus zu bieten, tun Sie das bitte, und schauen Sie unbedingt bei behinderten oder älteren Nachbarn nach, ob sie Hilfe bei der Evakuierung benötigen“, so Harry und Meghan. In LA County sind mindestens fünf Brände aktiv, die mehr als 40 Quadratmeilen abbrennen. Nach Angaben des Sheriffs von LA County, Robert Luna, wurden fast 180.000 Menschen zur Evakuierung aufgefordert, und für weitere 200.000 gilt eine Evakuierungswarnung.