Der „Family Ties“-Star Justine Bateman hat Prinz Harry und Meghan Markle als „Katastrophentouristen“ bezeichnet. Bateman äußerte sich dazu, nachdem Fotos aufgetaucht waren, auf denen der Herzog und die Herzogin von Sussex Lebensmittel und Vorräte an die Opfer der verheerenden Waldbrände in Los Angeles verteilten. Eine Quelle aus dem Umfeld des ehemaligen Königspaares sagte: „Es ist beleidigend für Meghan und Harry, dass irgendjemand denkt, dies sei nur ein Fototermin.“ Das Paar lebt 90 Meilen nördlich von Los Angeles, aber „Meghan ist in Los Angeles geboren und aufgewachsen, also ist dies ihr Zuhause und wird es auch immer bleiben.“ Die Quelle soll Page Six erzählt haben, dass Harry und Markle „viel Zeit und Ressourcen investiert haben, sie haben Geld und wichtige Gegenstände gespendet.“ Über 40.000 Hektar Land und 150.000 Menschen wurden durch die zahlreichen Brände in Los Angeles vertrieben.