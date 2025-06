Prinz Harry hat angeblich erwogen, seinen Nachnamen zu Ehren seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, in Spencer zu ändern. Laut The Mail on Sunday diskutierte er die Idee mit seinem Onkel, Earl Spencer, während eines Besuchs in Großbritannien. Für die Änderung müsste er den Nachnamen Mountbatten-Windsor aufgeben, den auch seine Kinder Archie und Lilibet tragen. Quellen behaupten, Earl Spencer habe Harry von diesem Schritt abgeraten, da es erhebliche rechtliche Hürden gäbe. Ein Freund beschrieb das Gespräch als „freundschaftlich“, sagte aber, Spencer habe zur Vorsicht gemahnt. Der Name Mountbatten-Windsor wurde 1960 für die Nachkommen von Königin Elisabeth II. und Prinz Philip angenommen, wobei der königliche Name Windsor mit dem von Philip angenommenen Nachnamen kombiniert wurde. Eine Namensänderung könnte Harrys Beziehung zu seiner Familie weiter belasten. Seine Frau Meghan Markle nannte kürzlich „Sussex“ als Nachnamen ihrer Familie. In einer Folge ihrer Netflix-Serie „With Love, Meghan“ korrigierte sie den Gast Mindy Kaling für die Verwendung ihres Mädchennamens und sagte: „Es bedeutet einfach so viel zu sagen: 'Das ist UNSER Familienname'“ Die Sussexes begannen nach der Taufe von Lilibet im Jahr 2023 in Kalifornien damit, die royalen Namen ihrer Kinder öffentlich zu verwenden. Nach Angaben eines Sprechers des Paares sind die Titel ihrer Kinder „ein Geburtsrecht, seit ihr Großvater Monarch wurde“. Archie und Lilibet sind nun auf der Website der königlichen Familie als Prinz und Prinzessin von Sussex und als sechste und siebte in der Thronfolge aufgeführt.