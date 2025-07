Post Malones Ex-Verlobte, Hee Sung „Jamie“ Park, hat laut Gerichtsunterlagen, die Rolling Stone vorliegen, ihren Antrag auf das Sorgerecht für ihre dreijährige Tochter bei einem kalifornischen Gericht zurückgezogen. Park hatte den Antrag ursprünglich im April gestellt und dabei das alleinige Sorgerecht sowie das gemeinsame Sorgerecht beantragt, während sie Post, geboren als Austin Post, ein Besuchsrecht einräumte. Sie wies darauf hin, dass ihre Tochter, die als DDP bezeichnet wird, seit November 2024 ausschließlich bei ihr gelebt habe, nachdem sie seit der Geburt des Kindes im Mai 2022 gemeinsam gelebt hatten. Unterdessen reichte Post einen konkurrierenden Sorgerechtsantrag in Utah ein, wo das Kind laut seinen Angaben den größten Teil seines Lebens verbracht habe. Sein Anwaltsteam warf Park „Spielchen” vor und beantragte die Abweisung ihres Antrags in Kalifornien. In ihrem neuen Antrag, der am Montag eingereicht wurde, beantragt Park die Abweisung „mit Rechtskraft”, obwohl Rechtsexperten darauf hinweisen, dass dieser Begriff in familienrechtlichen Fällen normalerweise nicht verwendet wird. Die Abweisung bedeutet, dass das Verfahren in Kalifornien nicht fortgesetzt wird, obwohl die Sorgerechtsfragen in Utah, wo die Akten unter Verschluss sind, möglicherweise weiterverfolgt werden.