Der Schauspieler Pedro Pascal hat seine Unterstützung für Transgender-Frauen gezeigt, nachdem der Oberste Gerichtshof Großbritanniens kürzlich entschieden hat, dass die rechtliche Definition einer Frau auf dem Geschlecht bei der Geburt basiert. Der 'The Last Of Us'-Star erschien zur UK-Premiere des Marvel-Films 'Thunderbolts' und trug ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift „protect the dolls“, um sich mit der LGBTQ+-Gemeinschaft zu solidarisieren. Der 50-Jährige, dessen Schwester Lux eine Transgender-Frau ist, ist ein langjähriger und offener Verfechter der Community und zeigt seine Unterstützung oft in den sozialen Medien. „Ich kann mir nichts Abscheulicheres, Kleineres und Erbärmlicheres vorstellen, als die kleinste und verletzlichste Gemeinschaft von Menschen zu terrorisieren, die nichts von dir wollen, außer dem Recht zu existieren“, schrieb er im Februar in einem Instagram-Post. Die politische Gesinnung, die hinter seiner Kleiderwahl steht, spiegelt seine Feindseligkeit gegenüber dem jüngsten Urteil des Obersten Gerichtshofs wider, das Transgender-Frauen die Inanspruchnahme eingeschlechtlicher Dienstleistungen untersagt. Die britische Regierung erklärte, das Urteil bringe „Klarheit und Vertrauen“ für Frauen und Dienstleistungsanbieter. Pascals T-Shirt wurde von Conner Ives entworfen, der das Kleidungsstück im Februar bei seiner Herbst/Winter-Show 2025 vorstellte. „Protect the Dolls“ ist ein Slogan, der sich auf Transgender-Frauen bezieht, die oft liebevoll 'Puppen' genannt werden, und den Ives entworfen hat, um auf die Ungleichbehandlung von Transgender-Frauen weltweit aufmerksam zu machen. Pascals Schwester, die den Schauspieler oft auf roten Teppichen begleitet, hat sich 2021 als Transgender-Frau geoutet, worauf der Gladiator-Darsteller in einem nachfolgenden Instagram-Post liebevoll reagierte. In einer Zeit, die für die Transgender-Gemeinschaft mit Unsicherheiten behaftet ist, geht der Erlös aus dem Verkauf von Ives' T-Shirt an Trans Lifeline, eine gemeinnützige Organisation, die Trans-Personen telefonisch unterstützt.