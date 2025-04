Pedro Pascal nannte JK Rowling auf Instagram eine „abscheuliche Versagerin“ und reagierte damit auf einen Beitrag, in dem ihre Anti-Trans-Haltung kritisiert wurde. Pascals Kommentar stand unter einem Beitrag des Aktivisten Tariq Ra'ouf, der zum Boykott des 'Harry Potter'-Neuauflegung aufrief und Rowlings öffentliche Haltung anprangerte. Rowling hatte ein Urteil des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs gefeiert, das Geschlecht als biologisch definiert und Transfrauen von einigen reinen Frauenräumen ausschließt, und schrieb: „Ich liebe es.“ Außerdem verspottete sie Kritiker mit den Worten: „Ich bekomme die gleichen Einnahmen, egal ob ihr [meine Bücher] lest oder sie verbrennt“, und forderte sie auf, „genießt eure Marshmallows". Pascal, der die Hauptrolle in der HBO-Serie 'The Last of Us' spielt, hat sich stets für die Rechte von Transgeschlechtlichen und LGBTQIA+ eingesetzt und auch seine Schwester Lux Pascal öffentlich umarmt. Lux Pascal hat sich 2021 als Transfrau geoutet, und Pedro hat seitdem Kleidung mit Botschaften wie 'Protect the Dolls' getragen, um seine Unterstützung für die Trans-Community zu zeigen. Während HBO wegen der 'Harry Potter'-Serie mit Boykottaufrufen konfrontiert ist, hat Pascal das Reboot nicht direkt erwähnt, aber sein Kommentar steht im Einklang mit der wachsenden Opposition gegen die Serie. Trotz der Gegenreaktionen wies die HBO-Führung die Bedenken zurück, während Transgender-Befürworter weiterhin digitalen Widerstand gegen Rowlings öffentliche Haltung organisieren. Das britische Urteil bietet Trans-Personen nach wie vor Schutz vor Diskriminierung, bestätigt aber, dass einige reine Frauenräume Trans-Frauen gesetzlich ausschließen können.