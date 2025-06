Papst Leo XIV. ist entfernt mit Popstar Madonna verwandt, ebenso wie mit Hillary Clinton, Justin Bieber und Justin Trudeau, wie neue Untersuchungen zeigen. Die Ergebnisse stammen von dem Ahnenforscher Henry Louis Gates Jr., der in der New York Times über die familiären Verbindungen berichtete. Die Abstammung von Papst Leo XIV. ist größtenteils kreolisch, mit tiefen Wurzeln in New Orleans, aber er besitzt auch französisches, spanisches und italienisches Erbe. Einige der französischen Vorfahren des Papstes wanderten in den 1650er Jahren nach Quebec ein, bevor sie sich in Louisiana niederließen. Der gemeinsame Vorfahre, Louis Boucher de Grandpre, verbindet den Papst mit vielen nordamerikanischen Persönlichkeiten, darunter auch Madonna. Madonnas Verbindung zu Papst Leo kommt drei Jahre, nachdem sie darum gebeten hatte, Papst Franziskus wegen ihrer angeblichen Exkommunikationen aus der katholischen Kirche zu treffen. Der Vatikan hatte zuvor Madonnas Video „Like a Prayer“ aus dem Jahr 1989 verurteilt, woraufhin Papst Johannes Paul II. zu einem Boykott ihrer Musik aufrief.