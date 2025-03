Die 97. Oscar-Verleihung war eine Nacht der Feierlichkeiten und Überraschungen, in der Conan O'Briens Moderationsdebüt ein Erfolg war und „Anora“ mit fünf Siegen die Nase vorn hatte. Neben den Triumphen gab es aber auch eine Menge schockierender Überraschungen und frustrierender Misserfolge. Demi Moore war die Favoritin für den Preis als beste Schauspielerin für „The Substance“, nachdem sie bei den Golden Globes, den SAG Awards und den Critics Choice Awards gewonnen hatte. Stattdessen nahm Mikey Madison den Oscar mit nach Hause und verhalf dem Film „Anora“ zum Durchbruch, bevor er als bester Film ausgezeichnet wurde. Trotz der Erwartungen, dass „Emilia Pérez“ den Preis für den besten internationalen Film gewinnen würde, triumphierte der brasilianische Film „I'm Still Here“ mit nur drei Nominierungen. „Emilia Pérez“ gewann nur zwei der 13 nominierten Preise (Bester Originalsong und Beste Nebendarstellerin) und stellte damit den Rekord für die wenigsten Preise für einen Film mit so vielen Nominierungen auf. Das Bob-Dylan-Biopic „A Complete Unknown“ mit Timothee Chalamet in der Hauptrolle ging mit leeren Händen nach Hause und verlor alle acht Nominierungen, ähnlich wie „Elvis“ vor zwei Jahren. Der Indie-Film „Flow“ gewann den Preis für den besten Animationsfilm vor „Alles steht Kopf 2“ und schrieb Geschichte als erster lettischer Film, der einen Oscar gewann. Sean Bakers „Anora“ gewann den Preis für den besten Schnitt und widersprach damit den Erwartungen, dass „Konklave“ den Preis erhalten würde. Der palästinensische Film „No Other Land“ erhielt den Preis für den besten Dokumentarfilm, obwohl er in den USA nicht in großem Umfang vertrieben wird. Jon M. Chus „Wicked“ mit Ariana Grande und Cynthia Erivo in den Hauptrollen gewann nur zwei der 10 Nominierungen: für das beste Kostümdesign und das beste Produktionsdesign. Zoe Saldaña und Kieran Culkin gewannen in den Nebenkategorien, trotz einer Kontroverse über möglichen Betrug in einer Kategorie. Diane Warren verlängerte ihre Pechsträhne auf 16 Nominierungen und stellte damit den Rekord für die meisten Niederlagen in einer Wettbewerbskategorie auf. Auch Elton John ging mit leeren Händen nach Hause.