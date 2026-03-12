Die Oscar-Verleihung steht kurz bevor: in wenigen Tagen werden in Los Angeles wieder viele Filmstars und Oscar-Gäste erwartet. Zu den Vorbereitungen zählt auch der traditionelle "Roll Out" - das Ausrollen des Teppichs. Dabei hilft diesmal Moderator Conan O'Brien. Zum zweiten Mal wird er die Verleihung präsentieren. Dabei äußert er sich auch über sein Outfit für die Oscar-Nacht. Oder war das nur ein Scherz?