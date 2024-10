Liam Paynes ehemalige Bandkollegen von One Direction, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik und Louis Tomlinson, haben nach dem tragischen Tod des Sängers ein tief bewegendes Statement veröffentlicht. Die Band, die bei „The X Factor“ gegründet wurde, sagte, sie seien „völlig am Boden zerstört von der Nachricht von Liams Tod“. „Die Erinnerungen, die wir mit ihm geteilt haben, werden wir für immer in Ehren halten. Im Moment sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn ebenso geliebt haben wie wir“, so One Direction in ihrem Statement. Die Gruppe sagte, dass sie „zu gegebener Zeit“ mehr über ihren verstorbenen Bandkollegen zu sagen haben werden, sich aber jetzt Zeit nehmen werden, „um zu trauern und den Verlust unseres Bruders zu verarbeiten“. Die Erklärung schloss mit den Worten: „Wir werden ihn schrecklich vermissen. Wir lieben dich, Liam.“ In einem separaten Statement, das auf Instagram gepostet wurde, sagte Louis Tomlinson, dass Liam „eine so positive, lustige und freundliche Seele“ war und jemand, zu dem er „jeden Tag aufschaute“. In der emotionalen Hommage dachte Tomlinson an die Zeit zurück, als er den „Strip That Down“-Sänger zum ersten Mal traf und lobte Payne als „unglaublichen Songschreiber“. „Ich fühle mich mehr als glücklich, dich in meinem Leben gehabt zu haben, aber es fällt mir wirklich schwer, Lebewohl zu sagen. Ich bin so dankbar, dass wir uns seit der Band noch näher gekommen sind“, schrieb Tomlinson. Weiter schrieb er, dass er immer für Paynes Sohn Bear da sein wird: „Wenn Bear mich jemals braucht, werde ich der Onkel sein, den er in seinem Leben braucht und ihm Geschichten erzählen, wie toll sein Vater war.“ Tomlinson beendete den Post, indem er zugab, dass er sich wünschte, er hätte die „Chance gehabt, sich zu verabschieden“. Auch Zayn Malik zollte Payne in einem Post auf seinem persönlichen Instagram-Account Tribut und teilte ein Foto von sich und Payne mit der Bildunterschrift „Love You Bro“.