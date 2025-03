Die Bibel von OJ Simpson, ein Geschenk von Robert Kardashian Sr. aus dem Jahr 1994, wurde für $80.276 (74.197€) versteigert, nachdem das Angebot von Roberts Tochter Kim Kardashian von Simpsons Nachlass abgelehnt worden war. Laut der Goldin-Auktionswebsite wurden 49 Gebote abgegeben, bevor das Buch an den Höchstbietenden verkauft wurde. Robert schenkte Simpson die Bibel während seines Prozesses wegen der Morde an seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und ihrem Freund Ron Goldman 1994 als Geste der Unterstützung. Er schenkte Simpson die Bibel am 18. Juni 1994, dem Tag nach Simpsons Verhaftung nach der berüchtigten Verfolgungsjagd im Ford Bronco, mit einer persönlichen Nachricht im Inneren. „OJ ... Dieses Buch wird dir helfen. Gott liebt dich, und er wird mit seinen Worten zu dir sprechen. Lies dieses Buch jeden Tag. Gott hat einen festen Plan für dein Leben. Du bist sein Kind und er wird dich wieder gebrauchen. Ich liebe dich und Gott liebt dich“, lautet die Botschaft, die Robert für Simpson in die Bibel geschrieben hat. Kim, 44, hat vor kurzem ein Angebot von $15.000 (14.000€) für die Bibel abgelehnt, da der Nachlass argumentiert, dass dies angesichts der anfallenden Anwaltskosten nicht ausreichend sei. Simpson wurde 1995 vom Vorwurf des Mordes freigesprochen, aber der Prozess führte zu einem Zerwürfnis in der Familie Kardashian, da seine Ex-Frau Kris Jenner mit Nicole Brown Simpson befreundet war. Robert starb 2003 im Alter von 59 Jahren an Speiseröhrenkrebs, während Simpson im Jahr 2024 im Alter von 76 Jahren an Prostatakrebs starb.