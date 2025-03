Der Comedian Druski und der NFL-Star Odell Beckham Jr. wurden in einer Klage wegen sexueller Nötigung gegen Sean „Diddy“ Combs genannt, einer von mehr als 100 Klagen gegen den Musikmogul. In der in Kalifornien eingereichten Klage werden Diddy und mehr als ein Dutzend weiterer Personen, darunter der Sänger und Rapper Jaguar Wright, beschuldigt, 2018 an einem Übergriff beteiligt gewesen zu sein. Das Opfer, Ashley Parham, behauptet, sie sei von Diddy und den anderen unter Drogen gesetzt, entführt und vergewaltigt worden, nachdem er gehört hatte, dass sie über seine Beteiligung an der Ermordung von Tupac Shakur 1996 spekulierte. In der Klage wird behauptet, sie habe Diddy erstochen, bevor Schüsse fielen, und es wird auf mögliche Bestechung der Strafverfolgungsbehörden hingewiesen. Druski und Beckham haben jegliche Verwicklung bestritten. Druski bezeichnete die Anschuldigung als „erfundene Lüge“ und erklärte, er sei 2018 unbekannt gewesen und habe keine Verbindungen zur Industrie gehabt. „Mein Herz bricht für die tatsächlichen Missbrauchsopfer, aber ich bin völlig zuversichtlich, dass die Beweise diese Unwahrheit und die Personen, die böswillig versuchen, das Rechtssystem zu manipulieren, um falsche Geschichten zu verbreiten, entlarven werden“, sagte Druski. Beckham reagierte in den sozialen Medien und schrieb: „Ich bin von Gott gedeckt... Dieser Name wird reingewaschen werden.“ Beamte von Contra Costa County bestätigten, dass eine Anzeige erstattet wurde, bezeichneten die Behauptungen aber später als „unbegründet“. Diddys Vertreter wiesen die Klage als unbegründeten Versuch zurück, „Schlagzeilen für einen Zahltag zu bekommen“, und erklärten, er sei zu diesem Zeitpunkt nicht in Orinda, Kalifornien, gewesen. Combs, 55, ist in New York separat wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität angeklagt, was er bestreitet. Sein Prozess ist für den 5. Mai angesetzt. Im Februar reichte sein Anwalt Anthony Ricco einen Antrag auf Rücktritt ein und erklärte, er könne ihn nicht mehr weiter vertreten.