Der Oberste Gerichtshof der USA hat es abgelehnt, eine Urheberrechtsklage zu verhandeln, in der behauptet wurde, dass Ed Sheeran in seiner Hitsingle „Thinking Out Loud“ den Song „Let's Get It On“ von Marvin Gaye kopiert hat. Das Unternehmen Structured Asset Sales (SAS), dem ein Teil des Gaye-Songs gehört, argumentierte, dass Sheeran dieselbe Akkordfolge und denselben Rhythmus wie in „Let's Get It On“ verwendet habe. Das US-Berufungsgericht hatte zuvor entschieden, dass die Songs nicht „substanziell ähnlich“ seien, und sich auf Unterschiede in der Melodie und im Text berufen. Richter Michael Park schrieb nach dem Urteil, dass „keine vernünftige Jury zu dem Schluss kommen könnte, dass die beiden Songs in ihrer Gesamtheit wesentlich ähnlich sind“. Im November 2024 entschied der Zweite Gerichtsbezirk, dass die Lieder nur „grundlegende musikalische Bausteine“ gemeinsam haben, und wies die Urheberrechtsklage ab. „Wir sind erfreut, dass der Zweite Gerichtshof zugestimmt hat, dass Ed Sheeran und Amy Wadge das Urheberrecht nicht verletzt haben“, sagte Sheerans Anwalt Donald Zakarian damals dem Rolling Stone. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs beendet die erste SAS-Klage, ein zweiter Fall könnte jedoch laut SAS-Chef David Pullman vor einem Bundesgericht weitergehen. Zakarian hat die zweite Klage in einer Erklärung abgewiesen und gesagt, dass „wenn [Pullman] wirklich glaubte, [es] war so zwingend ... hätte er nicht die letzten zwei Jahre“ mit der ersten verbracht.