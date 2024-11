Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, kommt für eine Woche in Untersuchungshaft – gegen ihn wurden schwere Vorwürfe wegen mutmaßlicher Sexualdelikte erhoben. Gegen Høiby sind in den vergangenen Monaten immer neue Anschuldigungen laut geworden, darunter sind nun auch zwei Sexualdelikte, die bislang schwersten Tatvorwürfe gegen ihn — der 27-Jährige bestreitet diese. Am 4. August war der Prinzessinnensohn erstmals wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der Sachbeschädigung festgenommen und am Tag darauf wieder freigelassen worden. In einer schriftlichen Stellungnahme räumte er damals ein, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein.