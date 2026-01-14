Nikki Glaser teilte bei ihrer zweiten Moderation der Golden Globes zwar einige politische Seitenhiebe aus, vermied aber die brisantesten Themen. Gleich zu Beginn der Show witzelte sie: „Der Golden Globe für den besten Schnitt geht an … das Justizministerium!“, in Anspielung auf die Schwärzung der Epstein-Liste. Obwohl die Globes auf CBS liefen, spottete sie über den Sender: „Der Preis für den meisten Schnitt geht an CBS News. Amerikas neueste Adresse für BS-Nachrichten.“ In der „Howard Stern Show“ erklärte Glaser, sie habe Witze über die Einwanderungsbehörde ICE und US-Präsident Donald Trump verworfen. Sie sagte: „Es fühlte sich einfach so an, als wäre selbst das schon zu banal.“ Sie erzählte Stern, sie habe überlegt, einen Wortwitz über ICE einzubauen: „Ich höre von der Bar, dass wir kein Eis mehr haben … Und eigentlich hasse ich Eis.“ „So hat es sich angefühlt – das ist es einfach nicht mehr“, erklärte Glaser. „Es ist schwer, den richtigen Ton zu treffen.“ Die Comedian verwarf auch eine Pointe über die Umbenennung des Kennedy Centers nach Trump. „Es ist so, man sagt den Namen dieses Mannes im Moment einfach nicht. Ich möchte dem Ganzen etwas Raum geben.“