Nicki Minaj wird von einem ehemaligen Angestellten verklagt, der behauptet, die „Anaconda“-Rapperin habe ihn bei einem Konzert in Detroit im Jahr 2024 ins Gesicht geschlagen. Der Kläger, Brandon Jovan Garrett, behauptet, er habe für Minaj als „Tagesmanager“ gearbeitet, als der Vorfall passierte. Garrett behauptet, Minaj sei verärgert gewesen, dass er die Aufgabe, ihre Rezepte abzuholen, an einen anderen Mitarbeiter delegiert habe. Garrett behauptet, Minaj habe ihn daraufhin beschimpft und gesagt: „Du bist ein toter Mann. Du hast dein ganzes Leben versaut und wirst nie jemand sein.“ Garrett behauptet, Minaj sei dann aufgestanden, „aggressiv“ auf ihn zugegangen und habe ihn „mit der offenen Hand“ auf die rechte Gesichtshälfte geschlagen. Minaj schlug ihn angeblich auch auf sein rechtes Handgelenk, wodurch die Dokumente, die er in der Hand hielt, auf den Boden fielen. In der Klage werden Minaj, die mit bürgerlichem Namen Onika Maraj heißt, und ihre Firma Pink Personality als Beklagte benannt und unter anderem wegen Körperverletzung und vorsätzlicher Zufügung seelischen Leids verklagt. Minaj wurde bereits zuvor wegen Körperverletzung verklagt und zusammen mit ihrem Ehemann zur Zahlung eines Versäumnisurteils in Höhe von 500.000 US-Dollar an einen Sicherheitsbeamten wegen einer angeblichen Backstage-Auseinandersetzung im Jahr 2019 verurteilt.