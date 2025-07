Nicki Minaj und SZA lieferten sich auf X einen hitzigen Wortwechsel, nachdem ein kryptischer Post von SZA anscheinend eine Gegenreaktion von Minaj ausgelöst hatte. SZA, die derzeit gemeinsam mit Kendrick Lamar die Grand National Tour in Europa bestreitet, twitterte: „Merkur rückläufig ... lass dich nicht ködern lol dumme Gans“ Der Post kam, nachdem Minaj den Präsidenten von Top Dawg Entertainment, Terrence „Punch“ Henderson, beschimpft hatte, weil er sie angeblich online gemobbt hatte, was zu Spekulationen führte, dass SZAs Post an sie gerichtet war. Minaj reagierte daraufhin mit einer Reihe von Beleidigungen und Hashtags wie #JusticeForDemoree, die sich auf einen aktuellen Rechtsstreit zwischen Roc Nation CEO Desiree Perez und ihrer Tochter beziehen. Sie wandte sich auch direkt an SZA und schrieb: "Geh und male deine Sommersprossen zurück auf Bookie... Lügner, Lügner, Hosen in Flammen. Klingst wie ein f*ng toter Hund“. SZA behauptete, dass ihr Posting auf niemanden abzielte und drückte ihre Frustration darüber aus, in diese Situation hineingezogen worden zu sein. „Ich war gerade von der Bühne gekommen und sprach über die Rückwärtsbewegung... JA, ICH BIN JETZT WÜTEND“, schrieb sie. Als die Fehde eskalierte, verteidigte SZA ihre Karriereerfolge und hob den Erfolg ihrer SOS-Tour hervor, die 2023 95,5 Millionen Dollar und 2024 41,5 Millionen Dollar einspielte. „Was zum Teufel willst du sehen, lass es mich wissen“, fügte sie hinzu. SZA versuchte schließlich zu deeskalieren: „Lmao lass mich wieder ruhig, schüchtern und sanftmütig sein... Wir sehen uns morgen für Nacht 2 Paris!!!“ Minaj war noch nicht fertig und endete mit: „Sei leise, hässlich. #JusticeForDemoree. Ich bin in einem Meeting, also weiß ich nicht, ob du immer noch s***t geredet hast oder nicht, also wenn nicht, werde ich es später löschen.“