Der Backstreet Boys-Sänger Nick Carter sieht sich mit einer vierten Klage wegen sexueller Nötigung konfrontiert, dieses Mal von einer Frau namens Laura Penly, die behauptet, er habe sie bei zwei verschiedenen Gelegenheiten sexuell genötigt. Der Zivilklage zufolge sollen Carter und Penly 2005 eine Beziehung gehabt haben, bei der sie nach Los Angeles reiste, um ihn zu besuchen. Sie war damals 19 und er 25 Jahre alt. Penly sagt, sie habe zunächst bei drei Gelegenheiten einvernehmlichen Sex mit Carter gehabt, behauptet aber, er habe sie später bei einem Besuch vergewaltigt, nachdem sie weitere Intimitäten abgelehnt hatte. Carter soll Penly gesagt haben, dass sie nur da war, um Sex zu haben“, heißt es in der Klageschrift. Sie behauptet, er habe sich Monate später entschuldigt, sie erneut eingeladen und sie dann angeblich ein zweites Mal vergewaltigt, nachdem er sie in einem Schlafzimmer isoliert hatte. Penly behauptet außerdem, dass Carter mehrere Geschlechtskrankheiten übertragen habe, was zu einer Gebärmutterhalskrebs-Diagnose und einem anhaltenden emotionalen und körperlichen Trauma geführt habe. „Nick kann sich nicht daran erinnern, Laura Penly jemals getroffen zu haben. Er hatte sicherlich nie eine romantische oder sexuelle Beziehung zu ihr. Niemals. Die Person, die diese Behauptungen aufstellt, hat nachweislich finanzielle und rechtliche Probleme“, behaupten die Anwälte der Sängerin, Liane K. Wakayama & Dale Hayes. Penlys Klage folgt auf ähnliche Anschuldigungen von Melissa Schuman, Shannon Ruth und Ashley Repp, die Carter ebenfalls sexuelles Fehlverhalten zwischen 2001 und 2003 vorgeworfen haben. Schumans Fall soll im Dezember dieses Jahres in Kalifornien verhandelt werden, während die Klagen von Ruth und Repp Anfang 2026 in Nevada verhandelt werden sollen. Carter hat die von Schuman, Ruth und Repp erhobenen Vorwürfe bestritten und gegen alle drei Verleumdungsklagen eingereicht. Carters Anwälte argumentieren, dass die Ankläger zusammenarbeiten, um seinen Ruf während des 25-jährigen Jubiläums des 'Millennium'-Albums der Backstreet Boys zu schädigen.