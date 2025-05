Die Gesichter der neuen Schauspieler in der HBO-Originalserie zu „Harry Potter“ wurden enthüllt: Dominic McLaughlin wird Harry spielen, Arabella Stanton wird Hermine Granger spielen und Alastair Stout wird die Rolle des Ron Weasley übernehmen. Die Serie, die als getreue Adaption von J.K. Rowlings beliebter literarischer Saga angekündigt wurde, wird von der Autorin selbst zusammen mit führenden Namen wie Mark Mylod und David Heyman produziert. Jede Staffel wird sich mit einem der Bücher der Saga befassen und darauf abzielen, sowohl neue Generationen von Zuschauern als auch langjährige Fans zu gewinnen. Die Serie wird auf HBO Max in Märkten wie Italien, Deutschland und Großbritannien zu sehen sein. Francesca Gardiner, die für ihre Arbeit an erfolgreichen Produktionen bekannt ist, wird das Drehbuch für die Serie unterschreiben und auch als ausführende Produzentin fungieren. Für das Casting unter der Leitung von Lucy Bevan und Emily Brockmann wurden Zehntausende von Kindern ausgewählt, und die Produktion zeigte sich begeistert von dem Talent, das bei den ausgewählten jungen Schauspielern entdeckt wurde. Die offizielle Ankündigung löste jedoch eine starke Welle negativer Kommentare in den sozialen Medien aus, insbesondere auf Instagram, wo viele Nutzer die Wahl der Erstdarsteller kritisierten. HBO beschloss, die Kommentare in den sozialen Medien vorübergehend zu deaktivieren, um die jungen Schauspieler vor übermäßiger Kritik und Vergleichen mit den historischen Darstellern der Filmsaga zu schützen. Trotz der Kontroverse brachten einige Fans ihre Unterstützung für die neuen Darsteller zum Ausdruck und betonten, wie wichtig es ist, jungen Talenten in einem oft allzu feindseligen digitalen Umfeld zu vertrauen.