Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast und der meistgefolgte Creator auf YouTube, verdient jetzt mehr mit seiner Schokoladenmarke Feastables als mit seinen Mediengeschäften. Feastables, das Donaldson gehört, hat im Jahr 2024 einen Umsatz von 228,7 Millionen Euro und einen Gewinn von über 18,2 Millionen Euro erwirtschaftet womit es zum ersten Mal sein Mediengeschäft übertrifft. Feastables stellt Schokoladenriegel aus ethischen Quellen in verschiedenen Geschmacksrichtungen her und ist bei vielen großen US-amerikanischen Einzelhändlern, darunter Walmart und Target, erhältlich. Donaldson geht davon aus, dass Feastables sein Mediengeschäft im Jahr 2025 erneut übertreffen wird, mit einem prognostizierten Umsatz von 473,8 Millionen Euro, verglichen mit 262,4 Millionen Euro von YouTube und 95,6 Millionen Euro von anderen Projekten. Donaldsons Mediengeschäft, zu dem auch sein YouTube-Kanal und die Amazon Prime-Show „Beast Games“ gehören, brachte 2024 einen Umsatz von 224 Millionen Euro ein, verlor aber fast 72,9 Millionen Euro. Der Verlust ist teilweise auf die hohen Kosten von „Beast Games“ zurückzuführen, das sein Budget von 100 Millionen US-Dollar (91,1 Mio.€) überstieg, obwohl es in 25 Tagen 50 Millionen Zuschauer anlockte. Donaldson verdient nur „ein paar Millionen“ aus Werbeeinnahmen und Markenverträgen für jedes YouTube-Video, das regelmäßig über 100 Millionen Aufrufe erreicht. MrBeast begann seine YouTube-Karriere 2012 mit Gaming-Videos und erlangte schließlich mit seinen einzigartigen, auf Herausforderungen basierenden Inhalten und seiner Philanthropie Popularität.