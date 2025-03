Millie Bobby Brown hat die jüngste Medienberichterstattung über ihr Aussehen kritisiert und sie als „Mobbing, nicht als Journalismus“ bezeichnet. In einem dreiminütigen Instagram-Video weist die 21-jährige Schauspielerin auf Schlagzeilen hin und nennt die Reporter, die für die Artikel verantwortlich sind, in denen ihr Aussehen analysiert wird. Brown, die derzeit für ihren neuen Film *The Electric State* wirbt, sprach über die Kritik, der sie ausgesetzt ist, vor allem, während sie älter wird. „Ich bin vor den Augen der Welt aufgewachsen, aber die Leute erwarten von mir, dass ich in der Zeit stehen bleibe“, sagte sie. „Und weil ich das nicht tue, bin ich jetzt eine Zielscheibe“. In den fraglichen Artikeln werden ihr Haar, ihr Gesicht, ihr Körper und ihr Stil kritisiert, wobei einige behaupten, sie sehe älter aus als ihr Alter. Brown nannte es „beunruhigend“, dass „erwachsene Autoren“, insbesondere Frauen, Zeit damit verbringen, ihr Aussehen zu sezieren. Die Schauspielerin steht seit ihrer Kindheit im Rampenlicht, angefangen mit frühen Rollen in „Once Upon a Time in Wonderland“ und „Intruders“, bevor sie als Eleven in „Stranger Things“ berühmt wurde. In ihrem Video erklärte Brown entschieden: „Ich werde mich nicht dafür schämen, wie ich aussehe, wie ich mich kleide oder wie ich mich präsentiere.“ Unterstützung erhielt Brown von Sarah Jessica Parker, die ihren Mut lobte, und ihrem „Enola Holmes“-Co-Star Louis Partridge, der ihre Botschaft unterstützte.