Miley Cyrus hat Chappell Roan verteidigt, nachdem sie kürzlich über ihre turbulente Beziehung zum Ruhm gesprochen hat. Roan hatte sich zuvor gegen das „räuberische Verhalten“ von „Superfans“ und „unheimlichen“ Anhängern ausgesprochen, die sich oft auf „nicht einvernehmliche körperliche und soziale Interaktionen“ einlassen. In einer kürzlich erschienenen Titelgeschichte für Harper's Bazaar verteidigte Cyrus Roans Kommentare mit den Worten: „Ich wünschte, die Leute würden es ihr nicht so schwer machen.“ Der Disney-Star fügte hinzu: „Es ist wahrscheinlich wirklich schwer, in dieses Geschäft mit Handys und Instagram einzusteigen, das war nicht immer ein Teil meines Lebens.“ Roan lobte Cyrus für den großen Einfluss, den sie auf sie hatte und verriet, dass sie bewundert, wie Cyrus „sich ständig neu erfindet und immer arbeitet.“ Die 26-Jährige stellte Cyrus als jüngste Empfängerin des Disney Legend Award vor und sagte: „Es gibt viele Überschneidungen zwischen Miley und meinem Projekt, und es ist einfach so, dass ich auch ein großer Fan bin.“ Die „Goodluck, Babe!“-Sängerin erzählte, dass ihr erstes Konzert die Miley Cyrus/Hannah Montana-Tour war, bei der die Jonas Brothers den Auftakt machten.