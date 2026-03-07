Miley Cyrus hat endlich eine Antwort auf eine Klage eingereicht, in der behauptet wird, ihr Song „Flowers“ verletze das Urheberrecht von Bruno Mars' Lied „When I Was Your Man“. Cyrus argumentiert, dass die Klage einen „fatalen Fehler“ enthält, indem sie hervorhebt, dass weder Mars noch andere Co-Autoren an dem Song beteiligt waren. Die Klage, in der behauptet wird, dass „Flowers“ mehrere Elemente von Mars' Song gestohlen hat und ohne diesen nicht existieren würde, wurde von Tempo Music Investments eingereicht. Das Musikinvestmentunternehmen hat die Rechte von einem der vier Mitautoren des Songs gekauft. Cyrus' Anwälte sagen, dass die Tatsache, dass das Unternehmen die Rechte an nur einem der Co-Autoren des Tracks beansprucht, ein „unheilbarer Mangel“ in ihrem Fall und ein Grund für die Abweisung der Klage ist. Der Anwalt der Sängerin, Peter Anderson, argumentiert, dass das Unternehmen durch die „Teilbeteiligung“ des Songschreibers Philip Lawrence nur „nicht-exklusive Rechte“ an dem Lied erhalten habe. Cyrus' Anwälte sagen, dass Tempo Music Investments mit solch eingeschränkten Rechten nicht die „Klagebefugnis“ nach dem Bundesurheberrecht hat. Der Hauptanwalt von Tempo Music, Alex Weingarten, bezeichnete den Antrag von Cyrus als „intellektuell unredlich“ und behauptet, dass sie eindeutig klageberechtigt seien. „Sie versuchen, technische Scheinargumente vorzubringen, weil sie keine wirkliche inhaltliche Verteidigung in diesem Fall haben: Wir sind kein Abtretungsempfänger, wir sind der Eigentümer des Urheberrechts. Das Gesetz ist eindeutig, dass wir das Recht haben, unsere Interessen durchzusetzen“, sagte Alex Weingarten, Hauptrechtsbeistand von Tempo Music Investments. „Flowers“ stand acht Wochen lang an der Spitze der Billboard Hot 100 Charts und wurde von den Fans seit seiner Veröffentlichung mit Mars' Song in Verbindung gebracht. Viele Fans sahen es als „Antwortsong“ an, dessen Text sich auf den Mars-Song bezog. Internetgerüchten zufolge war Mars' „When I Was Your Man“ ein Lieblingssong von Cyrus' Ex-Mann Liam Hemsworth, und sie spielte in ihrem Song auf die Scheidung an. In der Klage von Tempo wird behauptet, der Track kopiere den lyrischen Stil, „melodisches und harmonisches Material“, „Tonhöhenendmaterial“ und „Basslinienstruktur“. In ihrer jüngsten Erwiderung argumentieren die Anwälte des Disney-Stars, dass die beiden Tracks „auffällige Unterschiede in der Melodie, den Akkorden, anderen musikalischen Elementen und dem Text“ aufweisen. Die Antwort der Sängerin konzentrierte sich jedoch hauptsächlich auf die Anforderung, dass nur „exklusive“ Urheberrechtsinhaber Verletzungsklagen einreichen können.