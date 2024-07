Mit einem ungewöhnlichen Instagram-Post setzen Michelle und Eric Philippi ein kraftvolles Zeichen gegen die täglichen Hassnachrichten. Das Paar, das seit April 2023 zusammen ist und trotz eines Altersunterschieds von 25 Jahren glücklich verliebt, erntet täglich Kritik. Doch die Schlagerstars lassen sich nicht unterkriegen. In ihrem Post stehen sie nahezu nackt in der Küche, die Kehrseite mit dem Sticker „Lieb mich oder lass es sein“ in die Kamera haltend, während Hasskommentare eingeblendet werden. Michelle kommentiert: „Ein herzliches Beileid an alle, die Andere beleidigen, um sich besser zu fühlen!“ Trotz der Anfeindungen bleibt ihre Beziehung stark, und sie sprechen offen über ihren Kinderwunsch, der sogar eine Adoption einschließt.