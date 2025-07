Michael Douglas hat verraten, dass er keine Pläne hat, zur Schauspielerei zurückzukehren. Er sagte Reportern: „Ich musste aufhören“, nach fast 60 Jahren in der Branche. Auf dem Karlovy Vary International Film Festival sagte Douglas, er habe in den letzten Jahren „absichtlich“ nicht gearbeitet und sei „sehr froh über die Auszeit“. „Ich habe fast 60 Jahre lang sehr hart gearbeitet und wollte nicht einer von denen sein, die am Set tot umfallen. Ich bin nicht im Ruhestand, denn wenn sich etwas Besonderes ergeben würde, würde ich zurückkehren. Aber ansonsten bin ich sehr glücklich“, so Michael Douglas. Douglas hat seit dem Film „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ von 2023 nicht mehr auf der Leinwand gestanden und steht auch nicht auf der Besetzungsliste für den kommenden Film „Avengers: Doomsday“. Zu seinen jüngsten Arbeiten gehören die Darstellung von Benjamin Franklin in der Apple TV+ Serie „Franklin“ und die Dreharbeiten zu „Looking Through Water“ mit seinem Sohn Cameron Douglas. Auf die Frage nach vergangenen gesundheitlichen Herausforderungen scherzte Douglas: „Krebs im vierten Stadium ist kein Urlaub“, sagte aber, er habe „Glück“ gehabt, dass er danach weiterarbeiten konnte. Douglas erhielt auf dem Festival, auf dem auch der von ihm produzierte Film „Einer flog über das Kuckucksnest“ zum 50-jährigen Jubiläum gezeigt wurde, den Karlovy Vary Award.