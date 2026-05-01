Die Filmbiografie „Michael“, die auf dem Leben von Michael Jackson basiert, hat sich zu einem der kommerziell erfolgreichsten Musikbiografien aller Zeiten entwickelt, obwohl sie Kritiker und Publikum weiterhin spaltet. Laut aktuellen Kinozahlen erzielte der Film am Startwochenende weltweit ein Rekordeinspiel von rund 217 Millionen US-Dollar und zählt damit zu den stärksten Starts einer Musikbiografie überhaupt, trotz überwiegend negativer Kritiken. Dieser Kontrast zwischen Kritikerlob und Publikumserfolg ist zu einem der prägendsten Diskussionspunkte rund um den Kinostart geworden. Der Film schildert das Leben und die Karriere von Michael Jackson und konzentriert sich dabei vor allem auf seinen Aufstieg vom Kinderstar zur globalen Ikone. Kritiker bemängeln jedoch wiederholt, dass der Film kontroverse Aspekte seines Lebens eher zurückhaltend behandelt. Einige bezeichnen ihn als „beschönigte“ oder „von den Erben kontrollierte“ Darstellung, die sein musikalisches Vermächtnis über eine tiefergehende Auseinandersetzung mit persönlichen Vorwürfen und seiner juristischen Vergangenheit stellt. Branchenberichte heben zudem hervor, dass die Produktion ungewöhnlich kompliziert war. Berichten zufolge mussten die Filmemacher während der Entwicklung Teile der Handlung umstrukturieren, darunter Passagen, die Kontroversen aus Michaels späterem Leben thematisierten, aufgrund rechtlicher Bedenken und der Beteiligung des Nachlasses entfernen oder verändern. Trotz dieser Kritikpunkte fiel die Publikumsresonanz deutlich positiver aus als in den Kritiken erwartet. Hohe Einschaltquoten und positive Mundpropaganda trugen maßgeblich zum Kassenerfolg bei. Diese Diskrepanz spiegelt einen breiteren Trend bei aktuellen Musikbiografien wider, bei denen das Interesse der Fans und die Nostalgie oft die Kritikermeinungen überwiegen. Letztendlich wurde „Michael“ sowohl zu einem kommerziellen Erfolg als auch zu einem kulturellen Zankapfel – ein Beweis dafür, wie das Vermächtnis einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Popmusik auch lange nach seinem Tod weiterhin Diskussionen auslöst.